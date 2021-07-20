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Elazığ'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

20.07.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çıkan ve kontrol altına alınan örtü yangınında 150 dönüm mera alanı zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Mastar Dağı'nın merkeze bağlı Koçkale ve Gölardı köyü sınırlarındaki mera alanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin zorlu arazi şartlarında yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 150 dönüm mera alanı zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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