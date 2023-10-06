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Elazığ’da cinayet zanlısı yakalandı

06.10.2023 14:24 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda geçtiğimiz ay meydana gelen cinayet olayının faili olan şahıs yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından 13 Eylül 2023 günü saat 00.30 sıralarında Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı üzerinde meydana gelen ateşli silahla kasten öldürme olayı ile ilgili detaylı yapılan incelemede, failin 10 suç kaydı olan 23 yaşındaki M.S.B. olduğu belirlendi. Ekiplerce yapılan operasyonda yakalanan M.S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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