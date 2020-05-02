YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da dar gelirli ailelere gıda ve nakdi destek

Elazığ’da dar gelirli ailelere gıda ve nakdi destek

ELAZIĞ HABERLERİ  | 02.05.2020 11:13 | Son Güncelleme

Elazığ’da dar gelirli ailelere depremde olduğu gibi Ramazan ayında da verilen destekler devam ederken, İHH tarafından da 10 bin aileye gıda ve 600 bin TL nakdi yardım yapılmaya başlandı.Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da hem deprem hemde korona virüs nedeniyle zor durumda kalan ve dar gelirli ailelere hem devletin hemde derneklerin desteği sürüyor.

Elazığ’da dar gelirli ailelere depremde olduğu gibi Ramazan ayında da verilen destekler devam ederken, İHH tarafından da 10 bin aileye gıda ve 600 bin TL nakdi yardım yapılmaya başlandı.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da hem deprem hemde korona virüs nedeniyle zor durumda kalan ve dar gelirli ailelere hem devletin hemde derneklerin desteği sürüyor. Bu kapsamda İHH Elazığ Şubesi’de Ramazan ayı nedeniyle belirlenen 10 bin aileye gıda paketi ulaştırmaya başladı.Ayrıca dernek tarafından genel merkez tarafından gönderilen 600 bin TL’nin, belirlenen ihtiyaç sahibi yaklaşık 700 aileye verilmeye başlandığı bildirildi.
Yardım ulaştırılan aileleri evlerine giderek tek tek tespit ettiklerini belirten Derneğin Yetim Birimi Başkanı Kamil Seçgin; “Tespit ettiğimiz yetim ve dar gelirli acil müdahale gerektiren 700 aile, depremden sonra bir de küresel virüs salgını ile iyice zor durumda kaldı. Mübarek Ramazan ayında sahurda yiyecek bulamayan bir çocuk, tencere kaynatamayan bir anne, eve eli boş dönen bir baba kalmasın diye yurt dışı yardımlarımızı durdurarak çalışmalarımızı ilimizde yoğunlaştırdık. Ramazan boyunca inşallah 10 bin erzak kolisi dağıtmayı hedefliyoruz. Ayrıca genel merkezimiz tarafından gönderilen yaklaşık 600 bin TL’lik nakdi yardımı 700 civarı dar gelirli yardıma muhtaç ailemize dağıtmaya başladık. İnşallah bu Ramazan Elazığ halkının bağışları, genel merkezimizden ve yurtdışından gelen yardımları her birini titizlikle belirlediğimiz ailelerimize ileterek bu zor günlerde onların sıkıntılarını bir nebze olsun azaltmış oluruz"dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ne yapacağını şaşırdı! Ne yapacağını şaşırdı!
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Edremit İlçe Müdürlüğü’ne Yakup Özbek atandı

Edremit İlçe Müdürlüğü’ne Yakup Özbek atandı

Marketler mercek altında

Marketler mercek altında

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

Elazığ Namaz Vakitleri 2 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:43
Sabah
05:17
Öğle
12:25
İkindi
16:13
Akşam
19:23
Yatsı
20:50

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Elazığ’da 225 karton kaçak sigara ve bandroller ele geçirildi

Elazığ’da 225 karton kaçak sigara ve bandroller ele geçirildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Elazığ’daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Elazığ’daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.