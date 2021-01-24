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Elazığ’da depremde enkazdan toplanan parçalarla “Deprem Anıtı"

24.01.2021 16:35 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da depremde enkazdan toplanan parçalarla “Deprem Anıtı"

Elazığ’da geçtiğimiz yıl bugün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında yıkılan binaların enkazlarından toplanan metal parçalarla “Deprem Anıtı” yapıldı.Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Rüçhan Keçeci, yıkılan binaların enkazlarından topladığı metal parçalarla “Deprem Anıtı” yaptı.

Elazığ’da geçtiğimiz yıl bugün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında yıkılan binaların enkazlarından toplanan metal parçalarla “Deprem Anıtı” yapıldı.
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Rüçhan Keçeci, yıkılan binaların enkazlarından topladığı metal parçalarla “Deprem Anıtı” yaptı. Hazırlanan deprem anıtında bulunan ellerin semaya açıldığı, ortasında bulunan saatin ise 20.55 deprem saatini simgelediği belirtildi. Fırat Üniversitesi Rektörlük Binası önünde sergilenecek olan anıtı, , Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş beraberinde yardımcıları Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Prof. Dr. Soner Özgen, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar ile Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Veysel Şahin inceledi.
Yapılan deprem anıtını inceleyen FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Türkiye’nin deprem kuşağı bölgesinde yer aldığını belirterek, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında üniversite olarak şehrin yanında olduklarını söyledi.
Depremin ilk anından itibaren Mühendislik Fakültesi inşaat ve Jeoloji Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinin deprem sonrası oluşan hasarların tespiti noktasında önemli görevler yaptığını aktaran Rektör Prof. Dr. Göktaş, “ Depremlerle birlikte yaşamak durumundayız. Buna alışmak zorundayız. Üniversite olarak her zaman şehrimizin depremlere hazırlıklı olması açısından şehrimize katkı sunmak istiyoruz. Bu anlamda Üniversite olarak üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası Elazığlıların yanında oldu. Yaklaşık 20 bin konut Elazığ’a yapılmaya başlandı. Biz üniversite olarak bu konutların deprem açısından sağlıklı olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızda bu konuda müsterih olsunlar” dedi.
Deprem enkazlarından çıkan parçaları toplayarak böyle bir anıt tasarladığını dile getiren Öğretim Görevlisi Rüçhan Keçeci ise, anıtta bulunan ellerin semaya açıldığını, ortasında bulunan saatin ise 20.55 deprem saatini simgelediğini belirtti.

Elazığ’da depremde enkazdan toplanan parçalarla “Deprem Anıtı

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