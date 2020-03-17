YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da ekipler, korona virüsüne karşı işletmeleri bilgilendirdi

Elazığ’da ekipler, korona virüsüne karşı işletmeleri bilgilendirdi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 17.03.2020 11:49 | Son Güncelleme

Elazığ’da zabıta ekipleri, son yayımlanan genelge ile faaliyetlerine ara verilen işletmeleri denetleyerek hem bilgilendirdi, hem de tebligatta bulundu.Korona virüsünün Türkiye’ye sıçramasının ardından önlemler attırılarak devam ediyor.

Elazığ’da zabıta ekipleri, son yayımlanan genelge ile faaliyetlerine ara verilen işletmeleri denetleyerek hem bilgilendirdi, hem de tebligatta bulundu.
Korona virüsünün Türkiye’ye sıçramasının ardından önlemler attırılarak devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından dün yayımlanan genelge ile gece 24.00’dan sonra bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Elazığ’da da faaliyetlerine ara verilen işletmeler belediye Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından tek tek kontrol edildi. Ekipler kontrol ettikleri işletmelere hem tebligatta bulundu, hemde bilgilendirme yaptı.
Ülke genelinde tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, müzikli lokanta kafe, gazino, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, spa ve spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süre ile durdurulma kararı alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

Edremit Belediyesi’nde korona virüsle mücadele toplantısı

Edremit Belediyesi’nde korona virüsle mücadele toplantısı

Korona virüs işlerini arttırdı

Korona virüs işlerini arttırdı

Kaymakam Çorumluoğlu: “Hastanelerimizde korona virüs şüphesiyle kimse yok”

Kaymakam Çorumluoğlu: “Hastanelerimizde korona virüs şüphesiyle kimse yok”

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi esnafa tebliğ edildi

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi esnafa tebliğ edildi

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: "Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacak"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: "Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacak"

Elazığ Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:03
Sabah
06:24
Öğle
12:37
İkindi
15:59
Akşam
18:39
Yatsı
19:55

Elazığ Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Işık Eczanesi
Merkez
Özgü Eczanesi
Merkez
Septioğlu Eczanesi
Merkez
Tuba Eczanesi
Merkez
Cannur Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Elazığ’da Keban Derneği kuruldu

Elazığ’da Keban Derneği kuruldu

Elazığ’da 1 şüpheli yarım kilo toz esrarla yakalandı

Elazığ’da 1 şüpheli yarım kilo toz esrarla yakalandı

Elazığ’da 4,2 şiddetinde deprem

Elazığ’da 4,2 şiddetinde deprem

Ak Parti Kadın Kollarından devir teslim

Ak Parti Kadın Kollarından devir teslim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.