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Elazığ’da ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi

24.02.2021 09:30 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da ‘En iyi Narkotik Polisi Anne’ projesi jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara anlatıldı.İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi bilgilendirme çalışmaları Elazığ’da sürüyor.

Elazığ’da ‘En iyi Narkotik Polisi Anne’ projesi jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara anlatıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi bilgilendirme çalışmaları Elazığ’da sürüyor. Bu kapsamda valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından tanıtıcı broşürler dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi. Ayrıca jandarma ekiplerince İçişleri Bakanlığı tarafından "Gözümüz olun" sloganıyla geliştirdiği Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması’nın (UYUMA) nasıl kullanıldığı hakkında da bilgi verildi.
Jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmalarının düzenli olarak süreceği aktarıldı.

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