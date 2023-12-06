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Elazığ'da enerjisini GES'ten sağlayan fabrika ihtiyaç fazlası elektriği satıyor

06.12.2023 11:09 | Son Güncelleme:
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Elazığ'da mobilya üretimi yapan İbrahim Halil Bayrak, yıllık elektrik tüketimini, fabrikasının çatısına devlet desteğiyle kurduğu güneş enerjisi santralinden (GES) karşılıyor, ihtiyaç fazlası elektriği de satıyor.

Akçakiraz Beldesi'nde yaklaşık 10 bin metrekare alana 2011'de Doğu Ahşap Mobilya Fabrikası'nı açan Bayrak, kentin güneş enerjisi potansiyelinden faydalanarak elektrik giderini karşılamak için geçen yıl hazırladığı "Doğu Ahşap GES Projesi" ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.

Projenin kabul edilmesiyle fabrikasının çatısına 600 panelden oluşan GES kuran Bayrak, ihracat da yaptığı fabrikasının ihtiyaç duyduğu elektriğin tamamını buradan karşılamaya başladı.

Fabrikanın sahibi İbrahim Halil Bayrak, AA muhabirine, kentte 12 yıl önce kurduğu fabrikada her türlü mobilya üretimini yaptıklarını söyledi.

Ürünlerini Türkiye'nin birçok ilinin yanı sıra yurt dışına da gönderdiklerini ifade eden Bayrak, yıllık ortalama 25 bin plaka ham madde işlediklerini belirtti.

Bayrak, ortalama 70 personel ile üretim yaptıklarını, çalışan sayısının üretimin yoğunluğuna göre değiştiğini aktardı.

Süreç içerisinde KOSGEB destekleriyle makine ekipmanı artırdıklarını kaydeden Bayrak, daha kaliteli üretim için işletmeyi teknolojik olarak yenilemeyi sürdürdüklerini ifade etti.

"AYLIK 30 BİN KİLOVATSAAT ELEKTRİK ÜRETİYORUZ"

Bayrak, bu kapsamda TKDK'nin yenilenebilir enerji desteklerinden faydalanmak için hazırladıkları projeyle başvuru yaptıklarını, bu tür desteklerin ve yatırımların üretime ve ekonomiye büyük katkı sunduğunu anlattı.

Başvurularının kabulünün ardından TKDK'nin sağladığı yüzde 55 hibe desteğiyle projelerini hayata geçirdiklerini aktaran Bayrak, şunları kaydetti:

"Yıllık ortalama 800 bin lira elektrik tüketimimiz var. Elektrik tüketiminin yüzde 100'ünü kurduğumuz GES ile karşıladığımız gibi bir o kadar da elektrik üretiminden kar elde ediyoruz. TKDK 2,6 milyon lira olan proje bedelinin yüzde 55'ini hibe etti. Bu bizim için çok ciddi bir destek oldu. Aylık 30 bin kilovatsaat elektrik üretiyoruz. Bunun 15 bin kilovatsaatini işletmemizde kullanıp kalan 15 bin kilovatsaati de Fırat Elektrik'e satıyoruz. GES'ten kazandığımız para, istihdama ve diğer yatırımlara büyük katkı sağlıyor. GES'in olması o işletmenin sürdürülebilirliği ve kalkınması için çok önemli. Bu amaçla TKDK'ye çok teşekkür ediyoruz. TKDK'nin verdiği bu desteği çok önemsiyoruz."

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