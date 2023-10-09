YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da Filistin’e destek gösterisi düzenlendi

Elazığ’da Filistin’e destek gösterisi düzenlendi

09.10.2023 07:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar Filistin'e destek için gıyabi cenaze namazı kıldı, yürüyüş düzenledi.

Elazığ’da Filistin’e destek gösterisi düzenlendi

İzzet Paşa Camisi’nde yatsı namazının ardından bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Gruptakiler daha sonra İzzet Paşa Camisi’nden Cumhuriyet Meydanı’na kadar tekbirler getirerek ve İsrail aleyhinde sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Burada okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Müslümanlar için dualar edildi.

Grup adına açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Koordinatörü Erkan Yaman, 100 yıla yakın süredir İsrail'in Filistin topraklarını işgal ederek yaşlı, çocuk, kadın demeden masum insanları katlettiğini söyledi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmünü nefretle kınadıklarını ifade eden Yaman, "Bunca zamandır bu meydanlarda İsrail’in zulümlerini kınamak için toplandık, zalimlere karşı nefretimizi haykırdık. Kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissederek duaya durduk, kıyama kalktık." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ormanın hayaleti Düzce’de fotokapana takıldıOrmanın hayaleti Düzce’de fotokapana takıldı
Ankara’ya şehit ateşi düştüAnkara’ya şehit ateşi düştü
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyorİzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Filistin Yürüyüş destek

Elazığ Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:19
Öğle
12:16
İkindi
15:28
Akşam
18:02
Yatsı
19:18

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Pazartesi

Defne eczanesi
Merkez
Bulutoglu eczanesi
Karakocan
Küçük eczanesi
Merkez
Demet eczanesi
Merkez
Yildirim eczanesi
Kovancilar
Taşkan eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.