Elazığ’da GSB yurtları 5 yıldızlı otel konforunu aratmıyor

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları (GSB), üniversite öğrencilerine "beş yıldız" konforunda hizmet sunuyor. Kentte yaklaşık 10 bin öğrenciye barınma imkanı sağlayan GSB yurtları, her odasındaki özel kullanım alanlarının yanı sıra spor salonlarından resim, müzik atölyelerine kadar ki sosyal tesisleriyle öğrencilerine otel konforu sağlıyor. Birçok sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için imkan sağlayan öğrenci yurtları, ayrıca gençlere yönelik açılan çeşitli kurslarla da kendilerini geliştirmesini sağlıyor.

’’YURTTAKİ SOSYAL ORTAMIMIZ GAYET GÜZEL’’

Kaldıkları yurt ile ilgili düşüncelerini paylaşan ebelik bölümü 3. sınıf öğrencisi Zehra Canpolat, "3 senedir Sare Ana Yurdunda kalıyorum. Yurdumdan gayet memnunum. Personel ve arkadaş ile yurttaki sosyal ortamımız gayet güzel. Ramazan ayı da güzel gidiyor. Güzel bir Ramazan tablosu hazırladık" dedi.

İşletme bölümü son sınıf öğrencilerinden Meriç Çeltek, "Ben de 3 yıldır Sare Ana Kız Yurdunda kalıyorum. Kantinde, idari personelden, yurttan çok memnunuz. Kış bahçesi, kantin dizaynı her şey çok güzel ve bizim için elverişli” diye konuştu.

İngiliz dili ve edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi ise "Yurdumuz güzel ve samimi bir ortam var. Evimizde gibi hissediyoruz. Ramazana girmiş bulunmaktayız ve bu ay çok güzel, heyecanlı geçiyor. İftardan sonra kış bahçesine gelip sohbet ediyoruz” şeklinde konuştu.

