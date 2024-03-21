YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da GSB yurtları 5 yıldızlı otel konforunu aratmıyor

Elazığ’da GSB yurtları 5 yıldızlı otel konforunu aratmıyor

İHA İHA
21.03.2024 10:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da üniversite öğrencilerinin yurt ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları (GSB), sunduğu imkanlarla otel konforunu aratmıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları (GSB), üniversite öğrencilerine "beş yıldız" konforunda hizmet sunuyor. Kentte yaklaşık 10 bin öğrenciye barınma imkanı sağlayan GSB yurtları, her odasındaki özel kullanım alanlarının yanı sıra spor salonlarından resim, müzik atölyelerine kadar ki sosyal tesisleriyle öğrencilerine otel konforu sağlıyor. Birçok sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için imkan sağlayan öğrenci yurtları, ayrıca gençlere yönelik açılan çeşitli kurslarla da kendilerini geliştirmesini sağlıyor.

’’YURTTAKİ SOSYAL ORTAMIMIZ GAYET GÜZEL’’

Kaldıkları yurt ile ilgili düşüncelerini paylaşan ebelik bölümü 3. sınıf öğrencisi Zehra Canpolat, "3 senedir Sare Ana Yurdunda kalıyorum. Yurdumdan gayet memnunum. Personel ve arkadaş ile yurttaki sosyal ortamımız gayet güzel. Ramazan ayı da güzel gidiyor. Güzel bir Ramazan tablosu hazırladık" dedi.

İşletme bölümü son sınıf öğrencilerinden Meriç Çeltek, "Ben de 3 yıldır Sare Ana Kız Yurdunda kalıyorum. Kantinde, idari personelden, yurttan çok memnunuz. Kış bahçesi, kantin dizaynı her şey çok güzel ve bizim için elverişli” diye konuştu.

İngiliz dili ve edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi ise "Yurdumuz güzel ve samimi bir ortam var. Evimizde gibi hissediyoruz. Ramazana girmiş bulunmaktayız ve bu ay çok güzel, heyecanlı geçiyor. İftardan sonra kış bahçesine gelip sohbet ediyoruz” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaman’da ortaokul öğrencileri Gazze için tek yürek olduKaraman’da ortaokul öğrencileri Gazze için tek yürek oldu
Süratli gelen otomobil ışıklarda duran araçlara çarptı: 1 yaralıSüratli gelen otomobil ışıklarda duran araçlara çarptı: 1 yaralı
İlkadım’da “Hasta Refakatçi Evi” hizmete açıldıİlkadım’da “Hasta Refakatçi Evi” hizmete açıldı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 21 Mart Perşembe

İmsak
04:56
Sabah
06:18
Öğle
12:35
İkindi
16:01
Akşam
18:43
Yatsı
20:00

Elazığ Nöbetçi Eczaneler21 Mart Perşembe

Karakoçan eczanesi
Karakocan
Septioglu eczanesi
Merkez
Yağmur eczanesi
Kovancilar
Abdullahpasa eczanesi
Merkez
Firat eczanesi
Merkez
Taşkan eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.