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Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

21.03.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 31 UZ 829 plakalı hafif ticari araç ile 35 AHU 595 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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