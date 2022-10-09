YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ’da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

09.10.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ’da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ’da bir ikametten akülü araba çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Y.E. (35), M.Ç. (25) ve F.T.B’yi (24) akülü arabayı çalarken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ'da 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildiElazığ'da 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi
Elazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldıElazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı
Voleybol: AXA Sigorta Efeler LigiVoleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Anahtar Kelimeler:
Elazığ hırsızlık

Elazığ Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
04:58
Sabah
06:19
Öğle
12:16
İkindi
15:28
Akşam
18:02
Yatsı
19:18
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Alışılmadık bir patlama için birinden özür dilemeniz gerekebilir

Alışılmadık bir patlama için birinden özür dilemeniz gerekebilir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.