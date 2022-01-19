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Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli yakalandı

19.01.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da ikametten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kente farklı tarihlerde kapı kilidini kırarak 6 evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında hırsızlık olayında kullanılan araç belirlendi.

Yürütülen takibin ardından girdikleri evden bir televizyonla kaçmaya çalışan şüpheli M.T. (22), B.G. (29), A.P. (37) ve A.A. (29) yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Çeşitli suçlardan toplam 41 kaydı bulunan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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