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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

30.08.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Şehit Fethi Sekin Mesire Alanı mevkisinde, E.S'nin kullandığı 10 YS 292 plakalı otomobil, S.D'nin kullandığı 23 HR 691 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazad 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hasar gören araçlar çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

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