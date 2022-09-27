Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bazı iş yerlerinden hırsızlık yapılması üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edilen B.P, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan B.P'nin 15'i hırsızlık olmak üzere 22 suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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