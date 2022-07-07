YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da izinsiz faaliyet yürüten 13 kursa kapatma ve para cezası uygulandı

Elazığ'da izinsiz faaliyet yürüten 13 kursa kapatma ve para cezası uygulandı

07.07.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da izinsiz faaliyet yürüten 13 kursa kapatma ve para cezası uygulandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valiliği, kentte izinsiz faaliyet yürüten 7 kurs merkezinin kapatıldığını, 6 merkeze de 514 bin 890 lira ceza uygulandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimler sonucunda Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun "kurum açma izni" konusunu içeren 3'üncü maddesi uyarınca izinsiz faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 kurs merkezine kapatma cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, 6 kurs merkezinin her birine de 85 bin 815 lira ceza kesildiği kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yıl içerisinde 14 kurs merkezi için "açılış onayı ve çalışma ruhsatı" başvurusunda bulunulduğu ifade edilen açıklamada, bunlardan 6'sına ruhsat verildiği, 6'sının müracaatının reddedildiği ve 2'siyle ilgili incelemenin de sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ'da 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldıElazığ'da 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldı
Başkentte çeşitli suçlara karışan 236 kişi yakalandıBaşkentte çeşitli suçlara karışan 236 kişi yakalandı
Gölbaşı Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldıGölbaşı Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı
Anahtar Kelimeler:
Ceza Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:10
Sabah
04:58
Öğle
12:33
İkindi
16:27
Akşam
19:58
Yatsı
21:39
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

İşkence gibi olan baş ağrıları şıp diye geçsin

İşkence gibi olan baş ağrıları şıp diye geçsin

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

İç çamaşırlı soygun! “Zenginden alıp fakire veriyorum”

İç çamaşırlı soygun! “Zenginden alıp fakire veriyorum”

Hem libidoyu düşürüyor hem de... Ölümcül risk

Hem libidoyu düşürüyor hem de... Ölümcül risk

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.