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Elazığ'da jandarmadan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

08.03.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da jandarmadan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle kadınları gül ve çiçeklerle karşıladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenledi.

Ekipler, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki kadın sürücülerin ve yolculara gül vererek, onların günlerini kutladı.

Ayrıca kentteki bir alışveriş merkezinde stant kuran ekipler, alışveriş için gelen kadınlara çiçek verdi.

Kırsaldaki kadınları da unutmayan jandarma ekipleri, ziyaret ettikleri köylerdeki kadınların gününü kutladı.

Düzenlenen etkinliklerde kadınlara, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında da bilgi verildi.

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