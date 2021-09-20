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Elazığ'da kaçak avlanan 3 kişiye 8 bin 220 lira para cezası

20.09.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da kaçak avlanan 3 kişiye 8 bin 220 lira para ceza

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kaçak avlanan 3 kişiye, 8 bin 220 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kuşhane köyü mevkisinde kaçak bıldırcın avlandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada, kaçak bıldırcın avlayan E.Ç, F.Y. ve Ş.Ö. yakalandı.

Avlanmaya yasak bölgede kota almadan ruhsatlı tüfekler ile kaçak olarak 36 bıldırcın avlayan kişilere 8 bin 220 lira idari para cezası verildi.

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