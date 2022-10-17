Elazığ'da kaçak avlanan 7 kişi hakkında yasal işlem

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yasa dışı avcılık yapan 7 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.
Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik kent genelindeki av sahalarında rutin denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, kent merkezi ile Palu ilçesi kırsalında yapılan denetimlerde, Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı avcılık yaptıkları tespit edilen 7 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.
Denetimlerde, otomatik av tüfeği, 6 keklik, bıldırcın sesi çıkaran 2 cihaz ve 2 akü ele geçirildi.
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