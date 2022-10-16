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Elazığ'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

16.10.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.B. idaresindeki 23 AF 421 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun 17. kilometresinde B.K'nın kullandığı 23 HV 293 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü M.B. ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.​​​​​​​

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