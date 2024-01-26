Elazığ’da kar yağışı başladı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarı verdiği kar yağışı Elazığ’da başladı. Sabah saatlerinde başlayan yağış, öğleden sonra hızını artırdı. Elazığ Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin ulaşımda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için teyakkuzda olduğu bildirildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın çok bulutlu; Bölge genelinin kuvvetli kar yağışlı geçeceği, yağışın yer yer yoğun kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Bölge genelinde kuvvetli kar yağışı (10-20 santimetre) olması beklenmektedir, yer yer yoğun kar yağışı (20 santimetre üzeri) olacağı tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

