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Elazığ'da Karakoçan ilçesinde vaşak görüntülendi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 26.05.2020 17:01 | Son Güncelleme

Elazığ'da Karakoçan ilçesinde vaşak görüntülendi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sayılarında son yıllarda artış gözlenen nesli koruma altındaki vaşaklar görüntülendi.

İlçeye bağlı Çavuşyolu köyünde sürü çobanlığı yapan Muhammet Arslan, arazide hayvanlarını otlatırken ağaç üzerinde kediye benzettiği bir hayvan fark etti.

Yanına yaklaştığında vaşak olduğunu anlayan Arslan, cep telefonuyla görüntüledi.

Öte yandan, köy sınırlarındaki bir tesise inen başka bir vaşağın görüntüsü de kameraya yansıdı. Görüntülerde bir süre tesis yakınlarında gezinen vaşak daha sonra gözden kayboluyor.

Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karakoçan ilçesinin yemyeşil doğası ve ormanlık alanlarıyla yabani hayvanların barınması açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Yaban hayvanlarının korunması için özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıklarını ifade eden Akbaba, bölgede sayılarında son yıllarda artış gözlenen vaşakların ilçenin yaban hayatı açısından önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

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