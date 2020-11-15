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Elazığ'da kaybolan kadını evinin kömürlüğünde bulundu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 15.11.2020 16:32 | Son Güncelleme

Elazığ'da kaybolan kadını evinin kömürlüğünde bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kayıp ihbarı yapılan kadın, evinin kömürlüğünde bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yenikonak köyünde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen 55 yaşındaki Nezehat Temiz'den haber alamayan yakınları jandarmayı aradı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren arama çalışmaları sonucu Temiz, evinin kömürlüğünde gizlendiği kartonlar arasında bulundu.

Jandarma ekipleri, kömürlükten çıkardıkları Temiz'in sobasını yakarak ısınmasını sağladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen kadın, ailesine teslim edildi.

Temiz'in yakınları jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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