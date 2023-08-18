Elazığ’da kırmızı listede yer alan Arap tavşanı görüntülendi

IUCN tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Elazığ’ın Baskil Çavuşlu köyünde görüntülendi. Bir vatandaş tarafından görüntülenen arap tavşanı daha sonra gözden kayboldu.



