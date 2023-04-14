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Elazığ’da kış uykusundan uyanan bozayılar kameralara yansıdı

14.04.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’ın Palu ilçesinde kış uykusundan uyanan 4 bozayı kameralara yansıdı.

Palu ilçesinde kış uykusundan uyandıkları tahmin edilen 4 yavru ayı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde bozayıların birbirlerini takip ettikleri görülürken, hayvanlar bir süre sonra gözden kayboldu.

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