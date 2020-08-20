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Elazığ’da Kovid-19’a karşı denetimler yoğunlaştırıldı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 20.08.2020 16:30 | Son Güncelleme

Korona virüs (Kovid-19) salgının son iki haftadır artış gösterdiği Elazığ’da polis kent genelinde yoğun denetime başladı.Maske takmanın zorunlu olduğu kentler arasında yer alan Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yoğun denetimler yapılmaya başlandı.

Korona virüs (Kovid-19) salgının son iki haftadır artış gösterdiği Elazığ’da polis kent genelinde yoğun denetime başladı.
Maske takmanın zorunlu olduğu kentler arasında yer alan Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yoğun denetimler yapılmaya başlandı. Ekipler cadde, kafe, lokanta, toplu taşıma araçları ve pazar yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Vatandaşları hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyması konusunda uyaran ekipler, ayrıca bilgilendirici broşürler de dağıttı. Denetimlerde sosyal mesafe kuralına uymayarak fazla yolcu taşıyan bir minibüsün şoförüne de 104 TL para cezası kesildi. Kentte son iki haftadır artan vakalar nedeniyle ekiplerin denetimleri sık sık yapacağı kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü olarak tedbirleri en üst seviyede tuttuklarını belirten Trafik Denetleme Şube Müdürü Şevket Avşar, “Öncelikle toplu taşıma araçları üzerinde uygulamalarımız devam ediyor. Şuan da 3 farklı noktada uygulama yapmaktayız. Uygulamalarımızda gerek yolcuların gerekse sürücünün maske takıp takmadığı konusunda kontrollerimizi yapıyoruz. Buna ek olarak minibüslerde fazla yolcu olup olmadığı konusunda denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlardan maske takmalarını ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını bekliyoruz” dedi.
Pazarda maske ve dezenfektan olaylarına çok dikkat ettiklerini aktaran esnaf Yakup Kuş, “2 saatte bir maskelerimizi değiştiriyoruz. Emniyet güçleri sürekli burada tedbir alıyorlar. İnsanlar bizleri biraz daha anlasalar maskelerini taksalar iyi olur. Çünkü virüs gerçekten kötü bir şey, insanlara bulaştığı zaman kalıcı izler bırakıyor. Onun için lütfen dikkat edelim. Pazara gelirken eldiven ve maskemizi takıp gelelim” diye konuştu.

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