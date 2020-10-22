YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da meralar gübrelendi

Elazığ’da meralar gübrelendi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 22.10.2020 11:07 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir çok bölgede belirlenen meralarda gübreleme çalışması yapıldı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü "Islah ve Amenajman Projesi" uygulanan yerlerde meralarda gübre çalışması yapıldı.

Elazığ’da meralar gübrelendi

Elazığ’da bir çok bölgede belirlenen meralarda gübreleme çalışması yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü "Islah ve Amenajman Projesi" uygulanan yerlerde meralarda gübre çalışması yapıldı. Tamamlanan çalışma kapsamında merkez, Palu, Kocancılar ve Karakoçan ilçelerinde 10 köydeki meralık alanlara 83 bin 400 kilogram gübre atıldı. Gübreleme çalışmalarını kuruma bağlı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Şemsi Reşit Bilici’de yerinde takip etti.
Meralık parsellerde toplam 83 bin 400 kilogram gübre atım işlemini gerçekleştirdiklerini aktaran Şube Müdürü Bilici,"Ayrıca proje kapsamında Kovancılar ilçesi Bayramyazı köyü, Karakoçan ilçesi Başyurt, Bulgurcuk ve Sarıcan köyleri ile Palu ilçesi Kasil köyünde toplam 8 adet gölgelik ve 8 takım sıvat yapımı da tamamlandı. Kaba yem temininin en ucuz yolu sahip olduğumuz meralardır. Meraların verimini artırmak için bakanlık olarak ’Islah ve Amenajman Projesi’ uyguladığımız yerlerde gübreleme çalışmalarının yanında, münavebeli otlatma yapılmasını sağlayarak, ilkbahar erken ve sonbahar geç otlatmayı önlemek adına çiftçilerimizin kaba yem ihtiyacını karşılamak için yem bitkileri ekim desteği verdik"dedi.

Elazığ’da meralar gübrelendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eyüpsultan’da ‘41 eser 41 sanatçı’ sergisi açıldı
Eyüpsultan’da ‘41 eser 41 sanatçı’ sergisi açıldı
Çankaya’da korona virüsle mücadele devam ediyor
Çankaya’da korona virüsle mücadele devam ediyor
İmamoğlu’ndan yeni taksi tartışmalarına cevap
İmamoğlu’ndan yeni taksi tartışmalarına cevap
Almanya’daki Kütahyalıları gururlandırdı
Almanya’daki Kütahyalıları gururlandırdı
Büyükşehir "buz"dan kazanacak
Büyükşehir "buz"dan kazanacak
Kepez’den Altınova’ya geniş yol çalışması
Kepez’den Altınova’ya geniş yol çalışması

Elazığ Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:11
Sabah
06:33
Öğle
12:13
İkindi
15:14
Akşam
17:43
Yatsı
18:59

Elazığ Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Akdemir Eczanesi
Merkez
Bihter Eczanesi
Merkez
Sevgi Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Elazığ’da 90 bin TL’lik hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Elazığ’da 90 bin TL’lik hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Elazığ Adliyesi’nde görev değişimi
Elazığ Adliyesi’nde görev değişimi
Tanyıldızı Güven Tazeledi
Tanyıldızı Güven Tazeledi
Medical Park; Kalbinizi korumak sizin elinizde
Medical Park; Kalbinizi korumak sizin elinizde
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.