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Elazığ'da motosiklet kazasında yaralanan genç gireceği sınavın üzüntüsünü yaşadı

05.04.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da motosiklet kazasında yaralanan genç gireceği sınavın üzüntüsünü yaşadı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da motosiklet kazasında yaralanınca 2 hafta sonra gireceği sınavın endişesiyle ağlayan genci polis ve çevredekiler teselli etti.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı'nda Y.B.D'nin kullandığı 23 ACK 242 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası yerde yatan Y.B.D, "Benim 2 hafta sonra sınavım vardı, askerlik sınavına girecektim, ayağım çok kötü" şeklinde yakınarak gözyaşı dökmeye başladı. Y.B.D'yi polis ve çevredekiler teselli etti.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Y.B.D'nin kaza sonrası yaşadığı üzüntü cep telefonu kamerasına yansıdı.

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