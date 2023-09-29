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Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

29.09.2023 07:29 | Son Güncelleme:
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, Çanakçı köyü mevkisinde meşe ağaçlarından oluşan ormanlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü, Karakoçan İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 greyder, 4 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 34 personel ve 2 itfaiye aracıyla müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 15 hektar ormanlık ve otluk alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Elazığ orman

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