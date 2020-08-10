Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Yoğunağaç ve Balcalı köyleri mevkisinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 24 saat aralıksız süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bölgenin dağlık ve engebeli olması nedeniyle yangını güçlükle söndüren ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında yaklaşık bin dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Karakoçan ilçesine bağlı Yoğunağaç ve Balcalı köyleri mevkisinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için Karakoçan Kaymakamlığı, Elazığ, Karakoçan, Palu ve Kovancılar belediyelerine ait itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı.

