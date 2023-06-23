YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Elazığ’da otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

23.06.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek şarampole uçtu. Kazada 3’ü çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yıldızbağları Mahallesi Kanalüstü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACK 754 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip şarampole uçtu. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ’da 6,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildiElazığ’da 6,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi
THY kaptan pilotu taşın fırlamasıyla oluşan kazada öldüTHY kaptan pilotu taşın fırlamasıyla oluşan kazada öldü
Taciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras, tedavi gördüğü hastanede şehit olduTaciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 23 Haziran Cuma

İmsak
03:01
Sabah
04:52
Öğle
12:30
İkindi
16:25
Akşam
19:58
Yatsı
21:41

Elazığ Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Cuma

Derman eczanesi
Kovancilar
Tanyolu eczanesi
Merkez
Kübra eczanesi
Merkez
İzgi eczanesi
Merkez
Yaşam eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Simpsonlar iş başında! Denizaltının kaybolacağını bildi mi?

Simpsonlar iş başında! Denizaltının kaybolacağını bildi mi?

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Kayıp denizaltındaydı... Eşi Titanik’te ölen çiftin torunu çıktı

Kayıp denizaltındaydı... Eşi Titanik’te ölen çiftin torunu çıktı

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.