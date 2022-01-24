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Elazığ'da otomobili ile yolda kalan sürücüye polisten destek

24.01.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da otomobili ile yolda kalan sürücüye polisten destek

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı nedeniyle otomobiliyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüye polis yardım etti.

Kültür Mahallesi'nden ilçe merkezindeki iş yerine gitmek için aracıyla yola çıkan Mustafa Çekirdek, kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalınca polisten yardım istedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önce aracı iterek ilerletmeye çalıştı.

Bu mümkün olmayınca otomobil polis aracına halat yardımıyla bağlanarak çekildi.

Aracı ile yoluna devam eden Çekirdek, kendisine yardım eden polis ekiplerine teşekkür etti.

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