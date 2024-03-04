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Elazığ’da pikap kamyonun altına girdi: 3 yaralı

İHA İHA
04.03.2024 10:43
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Elazığ’da seyir halindeki pikap kamyonun altına girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Güneyçevre Yolu Hicret Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 DT 657 plakalı pikap, seyir halindeki 06 FL7386 plakalı kamyonla çarpıştı. Pikabın kamyonun altına girdiği kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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