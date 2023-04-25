Elazığ’da psiko-sosyal destek ekipleri depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psiko-sosyal destek ekipleri, depremden etkilenen vatandaş ve çocuklara yönelik etkinliklerini sürdürüyor. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Elazığ’da misafir edilen depremzede vatandaş ve çocuklara yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psiko-sosyal destek ekipleri, hem vatandaşlar ile hem de çocuklar ile ilgilenerek yaşanan depremin izlerini silmeye çalışıyor. Elazığ’da misafir edilen depremzedeler ile yakından ilgilenen ekipler çocuklara, oyunlar oynayarak ve taleplerini dinleyerek yardımcı oluyor.

Depremzede vatandaşlar ile de ekipler bire bir görüşerek hem moral bulmalarını hem de eksikliklerin giderilmesini sağlıyor.

Ekiplerin çalışmalarını aralıklarla sürdüreceği kaydedildi.

