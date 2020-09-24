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Elazığ'da ruhsatsız balık avlayan kişiye 12 bin 500 lira ceza

ELAZIĞ HABERLERİ  | 24.09.2020 14:51 | Son Güncelleme

Elazığ'da ruhsatsız balık avlayan kişiye 12 bin 500 lira ceza

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da ruhsatsız balık avlarken suçüstü yakalanan kişiye 12 bin 500 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Bot Timi, Keban Baraj Gölü'nde usulsüz avlananlara yönelik devriye görevi yaptı.

Ekipler baraj gölünde ruhsat numarası olmadığını fark ettikleri tekne ile balık avlamaya çalışan C.K'yi suçüstü yakaladı.

Yapılan incelemede, ruhsatsız avlandığı tespit edilen C.K'nin kullandığı tekne ve 1000 metrelik ağda da ruhsat numarasının yazılı olmadığı belirlendi.

C.K'ye toplam 12 bin 500 lira para cezası verildi.

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