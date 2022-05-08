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Elazığ'da sahte altın sattıkları öne sürülen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

08.05.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da sahte altın sattıkları öne sürülen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzzetpaşa Kuyumcular Çarşısı'nda 2 esnafa 15 bin lira değerinde sahte altın satan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma sonucu 2'si kadın 3 şüphelinin Malatya'ya gittiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, Elazığ'a getirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğince şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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dolandırıcılık Kuyumcu Elazığ

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