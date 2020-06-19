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Elazığ’da salep soğanı toplayan 3 kişiye 221 bin TL ceza

ELAZIĞ HABERLERİ  | 19.06.2020 11:20 | Son Güncelleme

Elazığ’da kaçak olarak 3,5 kilogram salep soğanı toplayan 3 kişi yakalandı, her birine 73 bin 747’şer TL olmak üzere toplamda 221 bin 241 TL para cezası kesildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Elazığ-Diyarbakır karayolu Maden ilçesi Gezin köyü mevkiinde uygulama yaptığı sırada koruma altında olan salep soğanı toplayan 3 kişiyi yakaladı.

Elazığ’da salep soğanı toplayan 3 kişiye 221 bin TL ceza

Elazığ’da kaçak olarak 3,5 kilogram salep soğanı toplayan 3 kişi yakalandı, her birine 73 bin 747’şer TL olmak üzere toplamda 221 bin 241 TL para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Elazığ-Diyarbakır karayolu Maden ilçesi Gezin köyü mevkiinde uygulama yaptığı sırada koruma altında olan salep soğanı toplayan 3 kişiyi yakaladı. 3 kişinin izinsiz olarak topladığı 3,5 kilogram salep soğanı ele geçirildi, durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler salep soğanlarını teslim alırken, 3 kişi hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununa göre ’Biyolojik Çeşitliğinin Tahrip Edilmesi’ suçundan her birine 73 bin 747 TL olmak üzere toplam 221 bin 241 TL lira para cezası kesildi.
Salep soğanlarının ise tekrar, ekildiği bildirildi.

Elazığ’da salep soğanı toplayan 3 kişiye 221 bin TL ceza

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