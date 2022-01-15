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Elazığ'da şehit aileleri ve gazilerle buluşma etkinliği

15.01.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da şehit aileleri ve gazilerle buluşma etkinliği

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 15 Temmuz Derneğince şehit aileleri, gazilerle buluşma etkinliği gerçekleştirildi.

Vali Ömer Toraman, bir otelde düzenlenen etkinlikte, etkinliğin 15 Temmuz hain kalkışmasının milletin geleceğine, hürriyetine karşı yapılan bir kalkışma olduğunu unutturmamak için sürekli yapıldığını söyledi.

Milletin hainler karşısında dimdik durduğunu anımsatan Toraman, "Şehitlerimizin tek gayesi vardı. Bu topraklarda bağımsız yaşamak. Çok şükür bugün ayakta hür ve bağımsız bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz." dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Toraman, şöyle devam etti:

"15 Temmuz kalkışmasından sonra bütün şehit ailelerimizin ve gazilerimizin dosya işlemlerini takip etme vazifesi bize verilmişti. Bir gazi hanım kardeşimize ulaşarak dosyasında bazı eksikliklerin olduğunu, tamamlamasını rica ettik. Aradığımda ona devletin sunduğu imkanlardan bahsettim. Bana, 'Ben o gün bunlar için sokağa çıkmadım ki. Ben böyle bir şey istemiyorum.' dedi. Hakikaten çok müteessir oldum. Göğsüm kabardı. Sizler kahramanlarımızın mirasısınız. Devletimize, milletimize emanetsiniz."

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da programları kapsamında Elazığ'daki şehit aileleriyle buluştuklarını bildirdi.

15 Temmuz gecesi ülkenin var olma mücadelesi verdiğini ifade eden Turunç, "Ne mutlu ki vatanın değeri adına hayatını seve seve ortaya koyanlara. Organlarını kaybettiği halde hiç pişmanlık duymayanlara. 'Bir kolumu kaybettim, öbür kolumu da bu vatan ve millet için seve seve veririm.' diyen gazilerimizle karşılaştım." ifadelerini kullandı.

Programda, İl Müftüsü Selami Aydın dua etti.

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