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Elazığ'da serada Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

15.08.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da serada Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bahçesindeki serada Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir kişinin evinin bahçesindeki serada Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, bahçesindeki serada, 17 kök Hint keneviri, 1 kilogram esrar ve aracında da ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Elazığ uyuşturucu sera hint keneviri

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