YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Elazığ'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

20.07.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Parkta otururken yaralanan 3 kadının kavgayla ilgililerinin olmadığı öğrenildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi Borat Sokak'taki bir park civarında aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfekle ateş açılması sonucu saçmalar isabet eden ve kavgaya karışan Ç.A.O. ve A.B.S. ile parkta oturan, olayla ilgisi bulunmayan 3 kadın yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kavganın ardından kaçan 2 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 arkadaş boğulduElazığ'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 arkadaş boğuldu
Mersin'de 16 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildiMersin'de 16 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararıFETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ silahlı kavga

Elazığ Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:07
Öğle
12:35
İkindi
16:28
Akşam
19:52
Yatsı
21:28
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.