Elazığ'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi Borat Sokak'taki bir park civarında aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Pompalı tüfekle ateş açılması sonucu saçmalar isabet eden ve kavgaya karışan Ç.A.O. ve A.B.S. ile parkta oturan, olayla ilgisi bulunmayan 3 kadın yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kavganın ardından kaçan 2 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
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