Elazığ’da sokak satıcılarına operasyon: 1 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli şahsın yapılan üst, ikamet ve işyeri aramasında, 11 parça halinde toplam 245,16 gram esrar maddesi, 2 parça halinde 13 gram Metamfetamin maddesi, 2 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 2’si ise adli kontrol şartlı ile serbest bırakıldı.



