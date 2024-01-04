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Elazığ’da sokak satıcılarına operasyon: 1 tutuklama

04.01.2024 09:10 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da polis ekipleri tarafından sokak satıcıların yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken bir şüpheli ise tutuklandı.

Elazığ’da sokak satıcılarına operasyon: 1 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli şahsın yapılan üst, ikamet ve işyeri aramasında, 11 parça halinde toplam 245,16 gram esrar maddesi, 2 parça halinde 13 gram Metamfetamin maddesi, 2 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 2’si ise adli kontrol şartlı ile serbest bırakıldı.

Elazığ’da sokak satıcılarına operasyon: 1 tutuklama

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