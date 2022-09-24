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Elazığ'da tarihi eser niteliğinde 80 gümüş sikke ele geçirildi

24.09.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da tarihi eser niteliğinde 80 gümüş sikke ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu bir zanlının tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Hankendi köyü mevkisinde şüphelinin otomobilinde arama yapıldı.

Aramada, tarihi eser niteliğinde 80 gümüş sikke ele geçirildi. Sikkeler, Elazığ Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ sikke

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