Elazığ'da tarlasında kenevir yetiştiren şüpheli dronla tespit edilerek yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekipleri, tarlasında Hint keneviri yetiştiren kişiyi dronla tespit ederek suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalındaki bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeyi takibe alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için dron destekli operasyon düzenledi.

Ekipler, şüpheliyi tarlasındaki Hint kenevirlerine bakım yaptığı esnada dronla görüntüleyerek, suçüstü yakaladı.

Ele geçirilen 205 kök Hint keneviri imha edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz