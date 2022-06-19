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Elazığ'da tarlasında kenevir yetiştiren şüpheli dronla tespit edilerek yakalandı

19.06.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da tarlasında kenevir yetiştiren şüpheli dronla tespit edilerek yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekipleri, tarlasında Hint keneviri yetiştiren kişiyi dronla tespit ederek suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalındaki bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeyi takibe alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için dron destekli operasyon düzenledi.

Ekipler, şüpheliyi tarlasındaki Hint kenevirlerine bakım yaptığı esnada dronla görüntüleyerek, suçüstü yakaladı.

Ele geçirilen 205 kök Hint keneviri imha edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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