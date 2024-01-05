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Elazığ'da üretilecek 2 milyon yavru alabalık ekonomiye kazandırılacak

05.01.2024 11:47 | Son Güncelleme:
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Elazığ'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Keban Su Ürünleri Üretim Tesisinde alabalık sağımı döneminde elde edilen yaklaşık 3 milyon yumurtadan üretilmesi hedeflenen 2 milyon civarında yavru alabalık ekonomiye kazandırılacak.

Keban Su Ürünleri Üretim Tesisinde bu yıl verimli geçen alabalık sağımı döneminde 1400 anaç alabalıktan yaklaşık 3 milyon civarında yumurta elde edildi.

Yumurtalar kuluçka dolaplarındaki tavalarda 10 santigrat derecede bekletilerek 31 günün sonunda balık larvalarının çıkması sağlanıyor.

Daha sonra besleme havuzlarına alınan larvalardan olası kayıpların ardından 2 milyon civarında yavru alabalık üretilmesi hedefleniyor.

"ELDE ETTİĞİMİZ YAVRULARI BALIKÇILARIMIZIN İSTİFADESİNE SUNACAĞIZ"

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, AA muhabirine, Elazığ'ın başta Keban Baraj Gölü ve Hazar Gölü olmak üzere mevcut su kaynakları ile su ürünleri üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Keban'daki üretim tesislerinin yavru alabalık, pullu sazan, ot sazanı ve yayın balığı üretimiyle balıkçılık sektörüne önemli katkı sunduğunu ifade eden Kılıç, "Elazığ iç sularda alabalık üretiminde birinci sırada. Yavru balık üretiminde de öne çıkması için 2024'te su ürünleri planlamasını bu yönde gerçekleştireceğiz. Amacımız hem işletmemizin ihtiyaç duyduğu yavru bireyleri oluşturmak hem de üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu yavru balıkları buradan elde edip tedarik işlemini sağlamak." dedi.

Kılıç, burada beslenme periyoduna bağlı olarak elde edilen bireylerin hastalıklara karşı direncinin yüksek, et kalitesinin de ileri düzeyde olduğunu anlatarak, tesiste alabalığın yanı sıra ürettikleri yavru sazan ve yayın balığını da balık avcılığının sürdürülebilirliği için Elazığ'ın yanı sıra farklı bölgelerdeki baraj ve göletlere bıraktıklarını aktardı.

Geçen yıl üretilen 1 milyon civarındaki yavru alabalığın ekonomiye kazandırıldığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu yıl yüzde 100'lük artışla yıl sonu itibarıyla 2 milyon civarında yavru alabalık üretmeyi hedefliyoruz. Bu sayede ilimiz döviz girdisi bakımından da çok önemli bir kazanım elde etmiş olacak. 2022'deki 60 milyon dolarlık su ürünleri ihracatımız inşallah 2023'te daha yüksek miktarlarda gerçekleşmiş olacak. Bu dileklerle 2024'te alabalık sağımının bol ve bereketli geçmesini ümit ediyorum. Elde ettiğimiz yavruları da iç piyasada balıkçılarımızın istifadesine sunacağız." dedi.

"BALIK SAĞIMI BİR MÜHENDİSLİK İŞİ"

Kılıç, çok verimli bir alabalık sağımı sezonu geçirdiklerini, 1400 anaç balık sağımından 3 milyon civarında yumurta elde ettiklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı"nda üreticinin ve üretimin yanında olarak daha bol ve bereketli kazanç elde etmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Balık sağımı bir mühendislik işi." diyen Kılıç, burada önemli olanın, anaç stokunu iyi yönetmek ve bu stoku iyi bir şekilde beslemek ve gelecek bireylerin bu damızlık stoktaki mevcut balıklar üzerinden alınacağını bilmek olduğunu aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Su Ürünleri Elazığ üretim

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