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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 06.07.2020 16:23 | Son Güncelleme

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen B.E.S'yi takibe aldı.

B.E.S'nin yanına gelen kişiden para aldıktan sonra paket verdiğini tespit eden ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

B.E.S'nin adresinde narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, kanepenin altına gizlenmiş poşette 517 gram esrar ele geçirdi.

İki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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