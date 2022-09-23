Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, M.D. (34), M.K. (18) ve A.U.K. (34) yakalandı.

Dedektör köpek Alex'in yardımıyla düzenlenen operasyonda, 19,35 gram kubar esrar, 3,76 gram toz esrar, 0,23 gram plaka esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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