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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

09.10.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentin huzur ve güvenliği ile genel asayişin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 12,17 gram metamfetamin, 9 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.P. ve E.D. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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