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Elazığ’da uyuşturucu taciri 2 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 13.11.2020 13:11 | Son Güncelleme

Elazığ’da polisin uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik yaptığı çalışmada yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti.

Elazığ’da uyuşturucu taciri 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polisin uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik yaptığı çalışmada yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapıldı. Operasyonda şüpheliler H.A. ve M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, uyuşturucuyu paketlemede kullanılan malzemeler ile 1 adet araç anahtarlığı şeklinde hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öteyandan tutuklanan 2 şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 7 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

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