Elazığ’da uyuşturucu taciri tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin bölgede huzur ve güvenliği sağlanması maksadıyla yaptığı istihbarı çalışmalar sonucunda Ö.A.’nün Şanlıurfa’dan uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelinin bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Aramada, 54,36 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet 7.62 mm fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

