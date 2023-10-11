YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da uyuşturucu taciri tutuklandı

Elazığ’da uyuşturucu taciri tutuklandı

11.10.2023 15:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada yakalanan ve adliyeye sevk edilen uyuşturucu taciri tutuklandı.

Elazığ’da uyuşturucu taciri tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin bölgede huzur ve güvenliği sağlanması maksadıyla yaptığı istihbarı çalışmalar sonucunda Ö.A.’nün Şanlıurfa’dan uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelinin bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Aramada, 54,36 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet 7.62 mm fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kız kardeşini öldürdü, eniştesini yaraladıKız kardeşini öldürdü, eniştesini yaraladı
Şişli’de kaldırımın çöktüğü anlar kameraya yansıdıŞişli’de kaldırımın çöktüğü anlar kameraya yansıdı
4. Dünya Spor Kongresi Konya'da gerçekleştirildi4. Dünya Spor Kongresi Konya'da gerçekleştirildi
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 11 Ekim Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:21
Öğle
12:15
İkindi
15:26
Akşam
17:59
Yatsı
19:15

Elazığ Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Çarşamba

Yeni kovancilar eczanesi
Kovancilar
Lokman eczanesi
Merkez
Çiçek eczanesi
Merkez
Doğu eczanesi
Merkez
Saglam eczanesi
Merkez
Sağlik eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

"Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.