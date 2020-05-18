Elazığ’da Vali uyardı:" 14 gün karantina kuralı ve sokakta maske zorunluluğu devam ediyor"

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, il dışından gelenler için 14 gün karantina kuralının devam ettiğini, sokaklar dahil kamuya açık tüm alanlarda ise maske zorunluluğu bulunduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Son günlerde vatandaşlarda rehavet oluşması nedeniyle Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Vali Kaldırım uyarı niteliğindeki paylaşımında," Sevgili Elazığlılar, sizlerin sağlığını korumak için, il dışından gelenlere 14 gün karantinada kalma kuralımız,kamuya açık tüm kapalı ve açık alanlar, ticari her türlü mekan, alan ve işletme, toplu taşıma ve özel araçlarda maske takma zorunluluğu,devam etmektedir.Kamuya açık alanlara sokaklarda girer"ifadelerini kullandı.

