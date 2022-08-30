Elazığ'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yalnız yaşayan 69 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Hüseyin Ergül'ün Yeni Mahalle'deki evinden kötü koku gelmesi üzerine, komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, aldıkları iznin ardından girdikleri evinde Ergül'ün cansız bedenini buldu.

Yapılan incelemenin ardından Ergül'ün cesedi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

300 kilo olduğu öğrenilen Ergül'ün cenazesi, otopsinin ardından özel tabutla hastaneden alınarak toprağa verilmek üzere Asri Mezarlık'a götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz